Jalaluddin Hassan bergelar suami kali kedua

KUALA LUMPUR - Dengan sekali lafaz, pelakon popular, Datuk Jalaluddin Hassan selamat mengakhiri zaman dudanya dengan seorang ibu tunggal bernama Rapidah Abd. Ghani kira-kira pukul 10.55 pagi di Masjid Bandar Tun Hussein Onn, Cheras sebentar tadi.

Pasangan tersebut dinikahkan oleh abang pengantin perempuan yang juga pengarah teater, Lokman Ghani dengan mas kahwin berjumlah RM300 sambil disaksikan Penolong Pendaftar Nikah dan Iman Masjid Bandar Tun Hussein Onn, Mohd. Faisal Mohd. Noor.

Pada majlis yang dihadiri lebih kurang 100 tetamu itu, Jalaluddin, 63, menghadiahkan lima dulang hantaran termasuk sebuah kerusi urut yang bernilai RM20,000 kepada Rapidah.

Pihak wanita pula membalas dengan tujuh dulang hantaran.

Rapidah, 44, merupakan seorang ibu tunggal yang mempunyai empat orang anak berasal dari Melaka.

Sebelum ini, Jalaluddin mendedahkan beliau akan berkahwin dengan seorang ibu tunggal yang dikenali menerusi laman sosial Facebook selepas setahun pemergian isteri.

Anak seni yang cukup popular sebagai pengacara program Who Wants To Be A Millionaire itu sebelum ini mendirikan rumah tangga dengan Allahyarham Datin Hashimah Mad Ehsan yang meninggal dunia pada 5 November tahun lalu akibat komplikasi pembedahan jantung di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM). - K! ONLINE