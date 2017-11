TERKINI

HP perkenal 8 produk komputer, pencetak baharu

KUALA LUMPUR - HP Inc. (HP) memperkenalkan lapan model baharu komputer riba dan mesin cetak dengan inovasi terkini di pasaran Asia Tenggara termasuk Malaysia.

Pengarah Urusan Asia Tenggara dan Korea HP, Koh Kong Meng berkata, HP hari ini melancarkan dua model komputer riba dan tiga model komputer peribadi baharu bagi memenuhi permintaan pengguna.

“Antara model komputer riba tersebut ialah HP EliteBook x360 1020 G2 dan HP EliteBook 1040 G4 manakala tiga model komputer peribadi ialah HP Spectre 13, HP Spectre x360 13 dan HP ZBook x2. Antara keistimewaan komputer riba dan komputer peribadi ini termasuklah lebih ringan, nipis, jimat bateri dan penambahan ciri keselamatan,” katanya ketika memperkenalkan barisan produk baru HP di The Colony, KLCC di sini hari ini.

Katanya, HP turut melancarkan tiga buah model mesin pencetak iaitu HP Spocket 2 in 1, HP Deskjet Ink Advantage 3775 All in one dan HP Laser Jet Managed MFP E82560dn. - K! ONLINE