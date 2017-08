TERKINI

SPRM beri tempoh 48 jam kepada Guan Eng buat permohonan maaf secara terbuka

PUTRAJAYA - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memberi tempoh selama 48 jam kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng untuk memohon maaf secara terbuka tanpa syarat atau bakal berdepan dengan tindakan undang-undang selepas didapati memfitnah agensi tersebut.

SPRM menerusi satu kenyataan berkata, agensi itu memandang serius kenyataan 'penahanan haram oleh SPRM' yang dinyatakan oleh Guan Eng dan beranggapan ia merupakan satu fitnah jahat bertujuan untuk memburuk-burukkan nama baik serta mencemarkan dan menjejaskan reputasi SPRM.

“Selepas meneliti audio dan video pertemuan Guan Eng dengan pihak media pada 24 Ogos di Komtar, Pulau Pinang, SPRM mendapati Guan Eng dengan jelas telah menggunakan perkataan 'penahanan haram oleh SPRM' apabila menjawab soalan wartawan berhubung isu kilang haram di Sungai Lembu tersebut,” katanya.

Semalam, Guan Eng telah mengeluarkan kenyataan bahawa penahanan Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Phee Boon Poh oleh SPRM sebagai 'penahanan haram menerusi laporan berita bertajuk 'Sungai Lembu illegal factory: Guan Eng claims ignorance over DoE's letter to MPSP and Norlela' yang disiarkan oleh akhbar New Straits Times. - K! ONLINE