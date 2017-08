TERKINI

Dua jemaah Malaysia terima penghargaan di Masjidil Haram

MEKAH - Dua jemaah Malaysia merupakan orang paling gembira pada Rabu apabila diberi penghargaan bertemu Imam Masjidil Haram, Sheikh Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais oleh pihak pengurusan masjid.

Mohamad Khair Jamaen dan Wan Suhaimi Wan Abdul Hamid adalah antara 10 jemaah daripada pelbagai negara, yang mendapat kejutan istimewa itu pada satu majlis ringkas yang diadakan di perkarangan masjid berkenaan.

Kedua-dua jemaah Malaysia itu cukup bertuah kerana daripada jutaan jemaah, mereka terpilih secara rambang untuk turut menerima hadiah, masing-masing senaskhah al-Quran, sejadah dan sebotol air zam zam yang disampaikan Sheikh Dr. Abdul Rahman

Bagi Mohamad Khair dari Seremban, beliau bersyukur kerana dapat bertemu dengan Imam yang dihormati itu walaupun pada mulanya beliau agak bimbang telah melakukan kesalahan apabila diiring pengawal untuk ke suatu tempat tanpa diberitahu tujuannya.

"Ketika saya hendak mula menunaikan solat Maghrib, tiba-tiba mereka (pegawai keselamatan Masjidil Haram) membawa saya pergi ke suatu tempat. Saya tidak pasti apa yang berlaku dan tertanya-tanya jika saya ada melakukan kesalahan," katanya.

Menurut kenyataan di laman web rasmi Masjidil Haram, majlis penghargaan itu merupakan sebahagian daripada kempen "Serving the pilgrims is an honour for us" (Berkhidmat untuk jemaah haji adalah satu penghormatan bagi kami) Masjidil Haram. - Bernama