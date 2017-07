TERKINI

Tahap kolesterol tinggi boleh jadi pembunuh senyap

Tahap kolesterol tinggi boleh jadi pembunuh senyap

KUALA LUMPUR - Peningkatan paras kolesterol dalam badan boleh menjadi pembunuh senyap tanpa menunjukkan tanda-tanda untuk tempoh yang berpanjangan, kata seorang pakar perubatan.

Oleh sebab itu, mereka yang berumur 20 tahun dan ke atas perlu menjalani pemeriksaan untuk mengetahui tahap kolesterol dan mereka harus menjalani

pemeriksaan sekali pada setiap lima tahun, kata Pakar Perunding Kardiologi Pusat Perubatan Sime Darby, Dr. Jeyamalar Rajadurai.

"Kebanyakan mereka yang mempunyai tahap kolesterol yang tinggi tidak menunjukkan tanda-tanda, jadi ramai yang tidak sedar bahawa kandungan kolesterol mereka terlalu tinggi.

"Ujian darah akan dilakukan untuk memeriksa tahap kolesterol dalam darah," kata beliau pada forum interaktif “'Key Challenges of Managing High Cholesterol for High Risk Patients” by MSD (dikenali sebagai MErck & Co, di Amerika Syarikat dan Kanada) di sini hari ini.

Beliau menjelaskan bahawa peningkatan tahap kolesterol, dikenali sebagai

Hiperkolesterolemia dalam sains perubatan, mungkin sebabkan oleh faktor

keturunan, lebihan pengeluaran kolesterol dalam hati kerana kurang efisien membuang kolesterol “jahat” dalam darah. - Bernama