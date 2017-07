TERKINI

Laporan PBB: Malaysia antara 10 negara terjejas jangkitan HIV

NEW YORK, Amerika Syarikat - Malaysia adalah antara 10 negara yang secara keseluruhannya, mencatat lebih 95 peratus bagi semua jangkitan baharu HIV di rantau Asia Pasifik, demikian menurut satu laporan Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB).

Laporan itu yang dikumpulkan oleh Program Bersama PBB mengenai HIV/AIDS (UNAIDS) 'Ending AIDS: Progress Towards the 90-90 Targets’ berkata, sembilan negara Asia Pasifik dengan kawasan yang luas jangkitan baharu HIV pada 2016 adalah India, China, Indonesia, Pakistan, Vietnam, Myanmar, Papua New Guinea, Filipina dan Thailand.

Ia juga mengandungi analisis meluas mengenai sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2020 apabila 90 peratus daripada mereka yang didiagnosis dengan HIV harus dapat mengakses terapi retroviral (ART) dan 90 peratus daripada mereka yang mengambil ART akan mengurangkan fungsi dan replikasi virus.

“Buat kali pertama dalam memerangi AIDS, lebih separuh daripada mereka yang hidup dengan virus HIV sekarang mempunyai akses kepada rawatan manakala kematian yang disebabkan AIDS telah dikurangkan hampir 50 peratus sejak tahun 2005,” menurut laporan itu.

Berdasarkan laporan itu, jangkitan HIV di 10 negara tersebut berlaku terutamanya dalam kalangan pekerja seks dan pelanggan mereka, lelaki gay dan lelaki lain yang melakukan hubungan seks dengan lelaki, orang yang menggunakan dadah dengan suntikan, orang transgender dan lain-lain. - Bernama