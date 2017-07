TERKINI

Lenovo lancar telefon pintar Motorola Z2 Play

Lenovo lancar telefon pintar Motorola Z2 Play

KUALA LUMPUR - Lenovo dengan rasminya melancarkan telefon pintar baharu, Motorola Z2 Play di Malaysia hari ini.

Telefon pintar itu adalah pengganti Moto Z Play yang diperkenal tahun lepas. Pada majlis pelancaran berkenaan di sini, Lenovo juga memperkenalkan empat lagi telefon pintar dalam keluarga Motorola, iaitu Moto C Plus, Moto C, Moto E4 dan Moto E4 Plus.

Moto Z2 Play boleh diperoleh dalam Lunar Grey dan Fine Gold di semua pengedar sah Lenovo Mobile dan outlet runcit di seluruh negara pada harga runcit RM1,999.

Ia dibina dengan reka bentuk unibody alunimium, berpaparan5.5 inci, kamera utama 12 megapiksel teknologi dua piksel dan penyimpanan 64GB ROM serta 4GB RAM.

Beroperasi dengan Android 7.1.1 Nougat, telefon pintar Moto Z2 Play memberi tumpuan kepada memberi prestasi baik dan hayat bateri yang hebat tanpa memberi beban kewangan kepada pengguna.

Moto C Plus dijual dngan harga RM539, Moto C (RM399), Moto E4 (RM639) dan Moto E4 Plus pula RM799.

Maklumat lanjut mengenai telefon pintar itu boleh didapati di www.moto.com/my/homeatau www.fb.com/MotoMsia. - Bernama