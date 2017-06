TERKINI

Nikmati bufet khas Aidilfitri di RWG

KUALA LUMPUR – Bersempena sambutan Aidilfitri tidak lama lagi, Resorts World Genting (RWG) bakal meraikan hari istimewa itu dengan menyediakan bufet khas dan lazat untuk dinikmati oleh para pengunjung.

RWG dalam satu kenyataan berkata, pengunjung boleh menikmati pilihan menu bufet Aidilfitri sama ada di Restoran Coffee Terrace, Hotel Genting Grand atau di Rajawali Coffee House, Hotel Awana serendah RM50 bersih satu kepala.

Katanya, bufet makan tengah hari Aidilfitri di Rajawali Coffee House, Hotel Awana akan bermula pada pukul 12 tengah hari hingga 2.30 petang pada 25 dan 26 Jun.

“Pengunjung dewasa hanya dikenakan caj RM100 bersih manakala kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah serta warga emas melebihi 60 tahun hanya perlu membayar RM50. Bagi tempahan se-cara berkumpulan melebihi 20 orang, mereka layak menikmati harga diskaun RM80 seorang,” kata kenyataan itu.

Tambahnya, tetamu boleh menikmati pelbagai pilihan menu daripada pembuka selera ke aneka sup hingga ke hidangan utama dan pencuci mulut.

“Pembuka selera terdiri daripada pelbagai pilihan ulam-ulaman, tauhu sumbat, rojak buah, pa-sembor, aneka jeruk Nyonya Masdor dan salad barat. Beralih ke kios sup pula, menu seperti sup soto ayam dengan nasi impit, sup cendawan, sup pot panas serta pelbagai pilihan roti menanti pa-ra tetamu,” tambahnya.

Hidangan utama untuk makan tengah hari pada hari raya pertama terdiri daripada nasi minyak, ayam masak merah, dalca kambing, ikan jenahak goreng berempah, tauhu bakar dengan sos ti-ram, dan sayur campur.

“Hari raya kedua pula menu utama terdiri daripada pilihan seperti Nasi Bukhari, Rogan Josh Kambing, Ayam Kalio, Ikan Jenahak Tiga Rasa, Sayur Pakora, dan sayur campur,” katanya.

Bagi hidangan utama makan malam pula sedikit berbeza. Pada hari raya pertama pilihan seperti lasagna ayam , ayam goreng berempah, kari kepala ikan dan paru goreng berlada manakala hari raya kedua, menu yang ditawarkan ialah nasi bukhari, fussilli marinara, kari ayam kapitan, ayam goreng marsala, ikan jenahak masak sambal, kailan, telur dadar dengan udang.

Sementara itu, Restoran Coffee Terrace turut akan menawarkan menu bufet makan tengah hari dan malam pada sambutan Aidilfitri bermula 25 hingga 27 Jun.

Caj bufet makan tengah hari berharga RM68 dewasa dan RM34 untuk kanak-kanak pada hari raya pertama serta kedua. Caj makan malam berharga RM98 bersih (dewasa) dan RM49 (kanak-kanak).

Bagi Makan tengah hari pula berharga RM50 (dewasa) dan RM25 (kanak-kanak) pada hari raya ketiga manakala makan malam berharga RM88 (dewasa) dan RM44 (kanak-kanak).

Untuk maklumat lanjut sila hubungi 603 6101 1118 atau layari www.rwgenting.com. – K! ONLINE