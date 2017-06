TERKINI

30 pelajar cemerlang SPM 2016 terima Anugerah Biasiswa Luar Negara PNB

KUALA LUMPUR - Seramai 30 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun 2016 terima Anugerah Biasiswa Luar Negara Permodalan Nasional Berhad (PNB) hari ini.

Pengerusi Kumpulan PNB, Tan Sri Abdul Wahid Omar telah menyampaikan anugerah biasiswa tersebut pada satu majlis istimewa yang diadakan di ibu pejabat PNB di ibu kota.

Menurut kenyataan akhbar PNB, kesemua penerima biasiswa berkenaan akan melanjutkan pelajaran di universiti-universiti terkemuka di United Kingdom (UK) dan Australia.

Di United Kingdom, mereka akan menuntut di universiti yang dibenarkan oleh PNB iaitu University of Oxford, University of Cambridge, London School of Economics and Political Science, Imperial College London, University College London, University of Warwick, dan Cass Business School, City, University of London.

Sementara di Australia pula para pelajar tersebut akan melanjutkan pengajian di Australian National University, University of Melbourne dan University of Queensland.

Jelas kenyataan itu, program Anugerah Biasiswa Luar Negara PNB berkenaan mula diperkenalkan pada tahun 1996 untuk memberi peluang kepada pelajar-pelajar bumiputera yang memperoleh pencapaian akademik cemerlang dalam SPM dan aktif dalam aktiviti ko-kurikulum.

"Ini adalah manifestasi kepada usaha PNB untuk membangunkan secara berterusan modal insan yang berilmu, berketerampilan, berwibawa, berdaya saing lagi berwawasan agar kelak mampu menjadi generasi pemimpin PNB pada masa depan”, kata Abdul Wahid.

Sejak program itu diperkenalkan, PNB telah pun menganugerahkan biasiswa kepada sejumlah 316 pelajar untuk melanjutkan pengajian di luar negara.

Buat masa ini, seramai 31 pelajar masih menuntut di United Kingdom, enam orang di Australia dan 46 lagi sedang mengikuti program persediaan di dalam negara.

Bidang pengajian yang ditaja adalah selari dan relevan dengan teras perniagaan PNB iaitu pengurusan dana dan unit amanah serta pelaburan sektor hartanah.

Mereka juga akan mengikuti pengajian dalam jurusan perakaunan, kewangan, undang-undang, sains aktuari, ekonomi, teknologi maklumat, pengurusan risiko, hartanah dan hospitaliti, komunikasi serta falsafah, politik dan ekonomi (PPE).

Setakat ini, seramai 161 pemegang biasiswa PNB telah menamatkan pengajian mereka di peringkat sarjana muda dan kini sedang berkhidmat di PNB dengan menjawat pelbagai jawatan di variasi jabatan.

“Komitmen PNB kepada pelajar-pelajar tajaannya tidak terhenti setakat penganugerahan biasiswa sahaja.

Sebaik menamatkan pengajian, mereka turut ditawarkan peluang kerjaya yang merentasi pelbagai teras perniagaan PNB, di samping digalakkan untuk menyertai pelbagai kursus, latihan dan program sampingan,” tambah Abdul Wahid.

Kata Abdul Wahid lagi, para pelajar tajaan PNB tersebut bakal menjadi tenaga kerja yang akan menggalas tanggungjawab dan peranan penting untuk meneruskan pencapaian PNB ke arah menjadikannya sebuah firma kewangan pelaburan bertaraf dunia.

Dalam pada itu, program Anugerah Biasiswa Luar Negara PNB adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat PNB yang menumpukan kepada empat cabang utama iaitu pendidikan, kebolehpasaran kerja, celik kewangan dan khidmat masyarakat. - K! ONLINE