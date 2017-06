TERKINI

Kenderaan diconteng dakwat merah kerana halang kenderaan lain

KOTA KINABALU - Polis belum menerima laporan daripada pemilik kenderaan yang diconteng kerana dikatakan menghalang kenderaan lain di sebuah hospital di sini sehingga menjadi viral dalam laman sosial Facebook sejak tengah hari tadi.

Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner M. Chandra berkata, ekoran isu viral tersebut pihaknya menjalankan pemantauan di kawasan sekitar hospital terbabit.

"Setakat pukul 6 petang ini kami belum menerima sebarang laporan daripada pemilik kenderaan yang diconteng itu," katanya di sini hari ini.

Sejak tengah hari tadi, laman Facebook, Sabah Viral menyiarkan sekeping gambar kenderaan berwarna putih yang diconteng dengan pelbagai gambar kartun dan perkataan seperti 'I will always love you' menggunakan dakwat warna merah. - K! ONLINE