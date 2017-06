TERKINI

Nikmati hidangan mewah bufet Ramadan serendah RM50 di Hotel Awana

KUALA LUMPUR - Restoran Rajawali Coffee House, Hotel Awana, Genting Highlands sekali lagi tampil dengan bufet mewah yang boleh dinikmati pengunjung pada harga serendah RM50 bersih di sepanjang bulan Ramadan ini.

Hotel Awana dalam satu kenyataan hari ini berkata, hidangan bufet Ramadan dibuka setiap hari sehingga 24 Jun ini bermula pukul 6 petang hingga 9.30 malam pada harga RM100 bersih bagi dewasa dan RM 50 untuk kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah serta warga emas melebihi 60 tahun.

Katanya, bagi mereka yang membuat tempahan awal, pengunjung dewasa bakal menikmati tawaran promosi RM80 bersih.

"Selain menyajikan hidangan tradisional Melayu, promosi bufet Ramadan di Rajawali Coffee House, turut menyediakan menu istimewa seperti kambing bakar Australia dan mee kari Ipoh," kata kenyataan itu.

Turut menanti para pengunjung ialah hidangan tradisional seperti ayam percik dan ikan bakar serta tidak ketinggalan menu pilihan seperti sup cendawan dan char kuetiau.

"Hidangan utama seperti kambing golek pasti menarik perhatian ditambah pula gerai sate, otak-otak serta pelbagai menu ikan bakar termasuk siakap, kembung, keli dan tenggiri pasti membuka selera Ramadan," katanya.

Terdapat juga pelbagai pilihan hidangan bergoreng makanan laut terdiri daripada isi ketam, udang, sotong dan bebola ikan dinikmati bersama sos tradisional Melayu seperti sambal celup, sambal belacan, budu, cincaluk serta tempoyak.

Buat mereka yang gemar menghirup sup, sudah pasti Rajawali pakar dalam penyediaannya. Pengunjung boleh menikmati keenakan sup citarasa Awana (disertakan hirisan ayam dan Roti Banggali), ataupun pilihan sup cendawan atau tomyam.

"Citarasa Malaysia tidak lengkap tanpa pilihan makanan dari Pulau Pinang atau Ipoh. Kios khas dari Pulau Mutiara menyediakan pilihan hidangan seperti nasi kandar, kari kepala ikan, kambing masala, prathal ayam dan roti canai," tambahnya.

Sementara itu, kios khas Ipoh menawarkan pilihan mee kari, char kuetiau dan sotong kangkung.

Khas buat mereka yang gemarkan bubur, hidangan bubur lambuk pasti membangkitkan lagi selera, manakala pilihan kurma boleh didapati di Arab Street terdiri daripada lima hingga tujuh jenis kurma tempatan serta import.

"Di sudut buah-buahan pula menawarkan pilihan termasuk ciku, langsat, manggis, cempedak, dan rambutan," ujarnya.

Tidak dilupakan buat penggemar pencuci mulut pula pasti akan tersenyum dengan menu seperti kuih lapis, bubur kacang hijau, pisang goreng serta air batu campur dan cendol.

Setelah kenyang, pengunjung yang ingin membasahkan tekak boleh memilih pelbagai jenis minuman terdiri daripada air sirap bandung, air airap selasih, air asam boi dan air mata kuching.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi 603 6101 1118 atau layari www.rwgenting.com. - K! ONLINE