Sivarasa sudah melampaui batas - Sultan Selangor

SHAH ALAM - Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan dukacitanya secara terbuka terhadap Ahli Parlimen Subang, R. Sivarasa yang disifatkan sebagai individu melampaui batas.

Baginda bertitah, ini berikutan tindakan ahli parlimen terbabit yang tidak mengendahkan teguran agar tidak menjadikan masjid sebagai tempat politik dalam peristiwa di Masjid An-Nur, Kampung Melayu Subang baru-baru ini.

Titah baginda lagi, larangan tidak membenarkan ahli berpolitik berceramah atau berucap di masjid bagi mengelakkannya menjadi punca perpecahan umat Islam.

"Beta ingin menegaskan Ahli Parlimen Subang, R. Sivarasa, You have cross the line! (kamu telah melampui batas).

"Jikalau, Ahli Parlimen Subang itu hendak berucap lapan jam atau sepuluh jam di luar kawasan masjid, beta tidak menghalangnya dan terserah kepada rakyat sama ada mahu mendengar atau tidak.

"Tetapi, jangan sama sekali berucap di dalam masjid dan di dalam kawasan masjid," titahnya semasa perasmian Masjid An-Nur Temasya Glenmarie di sini sebentar tadi.

Turut mengiringi baginda Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Norashikin dan Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah.

Turut hadir Menteri Besar, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali.

Sultan Sharafuddin turut menegaskan supaya nazir, imam dan ahli jawatankuasa masjid lebih peka dengan kuasa yang telah diberikan untuk menjaga rumah Allah dan kemuliaan masjid. - K! ONLINE