Mahkamah Anak Negeri diharap sama taraf dengan Mahkamah Sivil, Syariah

KOTA KINABALU - Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Richard Malanjum berharap sistem Mahkamah Anak Negeri di kedua-dua negeri berkenaan akan diberi kedudukan yang sama dengan Mahkamah Sivil dan Syariah.

Beliau berkata, ini akan meningkatkan standard sistem kehakiman dalam menangani isu-isu berkaitan adat resam penduduk pribumi.

"Undang-Undang Anak Negeri perlu diuruskan di Mahkamah Anak Negeri, bukan di Mahkamah Sivil atau Mahkamah Syariah.

"Anak-Anak Negeri lebih mengetahui adat resam mereka dan lebih mengetahui mengenai tanah adat mereka daripada orang luar," katanya ketika ditemui pemberita pada seminar 'Justice and Rights - The Way Forward', di sini hari ini.

Malanjum berharap dengan meletakkan sistem Mahkamah Anak Negeri selari dengan sistem mahkamah lain di negara ini boleh memberikan Mahkamah Anak Negeri kebebasan yang sepatutnya apabila mendengar perbicaraan kes. - Bernama