TERKINI

Lego Malaysia perkenal binaan mini paparkan budaya tempatan

Lego Malaysia perkenal binaan mini paparkan budaya tempatan

KUALA LUMPUR - Lego Malaysia melakar sejarah dengan menjadi syarikat pertama menghasilkan empat binaan mini baharu yang memaparkan kemegahan budaya Malaysia.

Pengurus Pemasaran Kanan Lego Malaysia, Jacob Leighton Rennison berkata, ia menjadi detik bersejarah bagi syarikat itu yang belum pernah menghasilkan sesuatu binaan yang khusus berkaitan Malaysia sebelum ini.

"Perkara ini tidak selalu berlaku dalam sejarah Lego dan kami di Lego Malaysia berasa bangga kerana berjaya menyiapkannya," katanya selepas pelancaran kempen #BuildAmazingMY Lego Malaysia di Pavilion KL, hari ini.

Edisi terhad binaan mini budaya Malaysia yang terdiri daripada bunga kebangsaan, rumah kampung tradisional, wau dan ketupat, akan dikeluarkan pada setiap Sabtu mulai 27 Mei hingga 17 Jun menerusi pembelian produk Lego bernilai RM300 di kedai Toys 'R' Us terpilih dan kedai Lego yang diperakui.

Sebelum itu, beliau berkata, kempen itu akan dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti membuat binaan menerusi acara 'Cities of Wonder' dari 25 Mei hingga 4 Jun depan di samping pertandingan 'My Own Creation Facebook' yang berlangsung dari 22 Mei hingga 16 Jun depan. - Bernama