Tiada pelajar Malaysia terjejas dalam insiden letupan di Manchester

PUTRAJAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) mengesahkan tiada pelajar Malaysia terjejas dalam kejadian letupan bom pada konsert penyanyi Ariana Grande di Manchester Arena, London, semalam.

Kementerian itu dalam kenyataan hari ini berkata Education Malaysia United Kingdom (amp) Ireland (EMUKE) mengesahkan, sejurus letupan itu berlaku, hebahan segera dilakukan melalui laman Facebook dan WhatsApp kepada persatuan pelajar di bandar itu dan kawasan sekitarnya.

"Langkah itu dibuat bagi memastikan kesahihan tiada penglibatan pelajar Malaysia di tempat kejadian,"kata kementerian itu.

Menurut KPT, terdapat 1,303 pelajar Malaysia di Manchester sedang melanjutkan pelajaran di The University of Manchester, Manchester Metropolitan University dan University of Salford.

"EMUKE akan terus memantau dan akan melaporkan perkembangan dari semasa ke semasa. Semua pelajar diingatkan supaya berhati-hati dan berhubung dengan EMUKE untuk sebarang perkembangan, "katanya. - Bernama