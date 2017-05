TERKINI

Pengarah syarikat perumahan pembida terbanyak lelongan amal Hari Penyayang 2017

Pengarah syarikat perumahan pembida terbanyak lelongan amal Hari Penyayang 2017

ALOR SETAR - Seorang pengarah sebuah syarikat perumahan menjadi pembida terbanyak dengan nilai bidaan sebanyak RM165,000 dalam acara Lelongan Amal di Karnival Amal Hari Penyayang 2017 di pekarangan Stadium Darul Aman di sini hari ini.

Pengarah ECK Group Sdn. Bhd., Puan Sri Ginney Chew, 39, membawa pulang lima koleksi berharga milik Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah.

Koleksi tersebut ialah potret Sultan Kedah bersama Sultanah Kedah, Sultanah Haminah Hamidun; arca kepala kuda The Bust of Alexander The Great; lukisan Keriang Hill View dan Kuala Sala Low Tide serta gambar Larian Bendang.

Lima koleksi itu berjaya dibida pada harga antara RM20,000 hingga RM40,000.

Ginney turut berjaya membida persembahan pelawak terkenal, Lan Pet Pet termasuk meniru bunyi enjin kereta lumba Formula Satu (F1) dan kuda serta siulan lagu Getaran Jiwa dengan nilai bidaan sebanyak RM15,000.

Menurut Ginney, beliau berbesar hati kerana dapat membuat bidaan itu sekaligus menyumbang kepada Yayasan Sultanah Bahiyah (YSB) untuk menjalankan program-progam kebajikan.

"Sebagai anak kelahiran Kedah, saya dan suami, Tan Sri Dr. Khor Eng Chuen yang juga Pengarah Urusan ECK Group Sdn. Bhd. mahu berbakti kepada negeri melalui sumbangan ini," katanya ketika ditemui pada acara lelongan amal tersebut. - K! ONLINE