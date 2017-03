TERKINI

LONDON - Syarikat penerbangan, AirAsia Berhad (AirAsia) telah menghantar seramai lapan pemain muda bola sepak dari Asia ke London, United Kingdom (UK) untuk menjalani latihan khas dan menimba pengalaman bersama Kelab Bola Sepak Queens Park Rangers (QPR) baru-baru ini.

Menurut kenyataan akhbar AirAsia, kesemua pemain muda tersebut dipilih melalui program klinik kejurulatihan AirAsia-QPR yang diadakan pada tahun lepas dimana ia merupakan satu usaha bersama ‘AirAsia and QPR in the Community Trust’ untuk menyediakan platform bagi bakat-bakat tempatan mengasah kemahiran mereka.

Klinik kejurulatihan berkenaan telah dikendalikan oleh para jurulatih pasukan QPR pada 23 November hingga 3 Disember lepas di Penang, Malaysia; Bangkok, Thailand; Bandung, Indonesia dan Shenzen, China dan lebih 260 pemain muda berusia 14 hingga 16 tahun telah mengambil bahagian dalam program tersebut.

Daripada jumlah pemain yang menyertai program tersebut, seramai lapan pemain muda telah terpilih antaranya ialah Mohammad Alif Amzar Mohd. Hisham, 17, dan Kengo Lee, 17, dari Malaysia, Parin Bunyalakha, 16, dan Sathit Sisophakiri, 15, dari Thailand, Ahludz Dzikri Fikri, 15, Hamsa Medari Lestaluhu, 14, dan Muhammad Alfiqri, 16, dari Indonesia dan Li Te, 14, dari China.

Sementara di London, kesemua pemain tersebut akan menyertai kursus latihan intensif selama seminggu bersama jurulatih-jurulatih belia QPR dan program itu berlangsung dari 26 Februari hingga 5 Mac ini termasuk perlawanan persahabatan menentang pasukan jemputan.

“Ini merupakan tahun keempat klinik kejurulatihan ini dijalankan, saya teruja melihat perbezaan pemain-pemain muda bola sepak Asia dari Indonesia hingga ke China melalui klinik kejurulatihan ini.

“Program klinik pertama telah dijalankan pada tahun 2013 dan sejak itu, ia telah memberi manfaat kepada hampir 1,000 belia di seluruh Asia,” kata Pengerusi Eksekutif AirAsia Berhad, Datuk Kamarudin Meranun.

Tambah Kamarudin lagi, sejumlah 29 pemain daripada mereka juga diberi peluang untuk menimba pengalaman sekali seumur hidup untuk dilatih dengan kelab Liga Kejuaraan itu dan ia merupakan satu komitmen AirAsia untuk merealisasikan impian menjadi kenyataan.

Ketua Pegawai Eksekutif QPR Trust , Andy Evans pula berkata ia adalah satu peluang istimewa untuk QPR bekerjasama dengan AirAsia dan menyediakan aktiviti-aktiviti kejurulatihan menarik selama seminggu bagi pemain-pemain muda yang terpilih dari Asia itu.

