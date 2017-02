TERKINI

Anuar Zain fobia janji konsert Mega

ALOR GAJAH - Gara-gara pembatalan konsert anjuran Yonder Music pada bulan lalu, penyanyi tersohor Anuar Zain berdepan fobia untuk menjanjikan persembahan mega buat peminat kesayangannya.

Menurut penynayi yang terkenal dengan lagu Lelaki Ini itu, dia mengalami tekanan dan kemurungan teruk selepas Konsert Yonder Music Live Series By The Lake: Anuar Zain & You yang dijadualkan pada 21 Januari di Panggung Anniversari, Taman Tasik Perdana, Kuala Lumpur terpaksa dibatalkan ekoran masalah kesihatannya.

“Sehari sebelum konsert saya tiba-tiba hilang suara kerana menghidapi penyakit Laryngitis, sejenis penyakit melibatkan kotak suara dan dinasihati dua doktor pakar untuk tidak meneruskan konsert tersebut.

“Pembatalan konsert itu memberi tekanan hebat sehingga saya menjadi murung dan fobia untuk menjanjikan konsert seterusnya kepada peminat,” katanya ketika ditemui pada sesi jelajah Anuar Zain Album Tour 2017 di Mydin Pulau Sebang, di sini hari ini.

Tambah penyanyi berusia 47 tahun itu, dia sebenarnya berhasrat mengadakan tiga buah konsert mega sepanjang tahun 2017 termasuk di Singapura, namun perancangan itu masih dalam perbincangan gara-gara masih trauma dengan insiden sebelum ini.

Jelas adik kepada penyanyi Ziana Zain itu, kesihatannya kini beransur pulih kira-kira 80 peratus hasil rawatan dan dorongan keluarga, pihak pengurusan, rakan-rakan serta peminat yang mendoakannya.

Pada program tersebut, Anuar sempat menyanyikan empat buat lagu iaitu Kau Bunga Cintaku, Kembali, Andainya Takdir dan Cinta Tak Akan Berakhir untuk menghiburkan kira-kira 2,000 peminat yang hadir.

Bersempena program tersebut, Anuar dijangka menemui peminatnya di tiga lokasi Mydin di Sarawak dan dua lagi di Semenanjung dari 5 Mac sehingga 30 April nanti. - K! ONLINE