Padi antara tanaman di Malaysia perlu diinsurans - Mardi

SERDANG - Padi adalah antara tanaman yang perlu dipertimbangkan untuk insurans tanaman di Malaysia, kata Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (Mardi), Datuk Dr. Sharif Haron.

Beliau berkata, insurans tanaman merupakan satu alat yang sangat penting untuk mengekalkan semangat petani selain jaminan terhadap aktiviti pertanian dan pendapatan sekiranya berlaku musibah akibat bencana alam.

Beliau berkata, pemilihan tanaman yang hendak diinsuranskan perlulah berdasarkan kepada keutamaan negara.

"Seperti kebanyakan negara Asia lain yang mana beras adalah makanan ruji, Malaysia juga perlu mempertimbangkan menjadikan padi sebagai tanaman utama yang perlu diinsuranskan," katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas perasmian persidangan 'Round Table on Agricultural Insurance - A Climate Change Adaption Tool in African, Asian and Pasific Regions', di ibu pejabat Mardi di sini hari ini. - Bernama