Penyanyi era 60-an, M. Ishak masuk hospital

KUALA LUMPUR - Penyanyi popular era 60-an, M.Ishak dimasukkan ke Hospital Tan Tock Seng, Singapura akibat mengalami kesakitan pada bahagian tekak sehingga mengalami kesukaran untuk bercakap.

Menurut anaknya, Mohd. Nazaruddin, 43, bapanya mengalami kesukaran untuk makan sehingga perlu menggunakan tiub selain bengkak pada bahagian tekak.

"Ayah (M.Ishak) berada dalam keadaan lemah dan memerlukan bantuan sekiranya ingin berjalan atau duduk kerana keadaan kakinya yang lemah," katanya ketika dihubungi Kosmo! di sini semalam.

M.Ishak yang popular dengan lagu Yale Yale turut dikenali menerusi lagi Dikau Pujaan dan Ku Ditinggalkan.

M.Ishak turut pernah menyertai kugiran The Young Lovers menerusi lagi Menari Go Go. - K! ONLINE