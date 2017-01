TERKINI

AirAsia BIG tawar ganjaran makan di Lembah Klang

KUALA LUMPUR - Program loyalti terkemuka AirAsia Bhd. iaitu AirAsia BIG kini menawarkan ganjaran makan eksklusif buat para pelanggannya dengan memberi peluang untuk menjana dan menebus ‘AirAsia BIG Points’ di lokasi makanan dan minuman (F&B) terpilih di Lembah Klang.

Menurut kenyataan akhbar AirAsia BIG hari ini, tawaran ganjaran makan terbaharu itu merupakan cara yang mudah dan cepat untuk para pelanggan mendapatkan ‘AirAsia BIG Points’ dengan menghubungkan nombor telefon bimbit mereka dengan Kad Indentifikasi (ID) ahli.

Dalam pada itu, para pelanggan juga boleh melayari laman web retail.airasiabig.com untuk membuat pautan nombor telefon bimbit dan ID ahli AirAsia BIG hanya sekali untuk menjana serta menebus ‘AirAsia BIG Points’ di rangkaian rakan kongsi F&B menggunakan nombor telefon mereka.

Sementara itu, ‘AirAsia BIG Points’ boleh digunakan untuk menebus penerbangan di seluruh rangkaian AirAsia yang terdiri daripada lebih 120 destinasi di Asia Pasifik, Australia, New Zealand, Asia Barat dan Afrika.

Bukan itu sahaja, para pelanggan juga berpeluang menikmati akses utama untuk mengetahui jualan dan promosi terkini AirAsia dengan setiap nilai mata AirAsia BIG meningkat kepada RM0.60 bagi Jualan Panggilan terakhir bulanan ahli eksklusif.

Kesemua ahli AirAsia BIG akan menikmati satu AirAsia BIG Point bagi setiap RM1 yang dibelanjakan di rakan kongsi F & B terpilih yang semuanya terletak di Bangsar.

Antaranya ialah Ashley's by LivingFood, Ojo Coffee, Fatto A Mano, Maria's Steakcafe, Moo Cow, Mikey's New York Pizza, Pâtissez, Shelley Yu's, Three Little Pigs & the Big Bad Wolf, The Daily Grind, The X dan Wafflemeister.

Ketua Pegawai Eksekutif AirAsia BIG, Eddy Leong berkata, pihaknya cukup teruja untuk membuat pengumuman pelancaran ganjaran makan di Bangsar.

Beliau juga percaya bahawa saluran baharu itu akan memberi ganjaran kepada pelanggan setia untuk lebih berpeluang menjana dan menebus ‘AirAsia BIG Points’ pada tahun 2017 dan selanjutnya.

Bersempena pelancaran terbaharu dari 13 hingga 14 Januari ini, para pelanggan AirAsia BIG boleh menjana sehingga lima kali ganda ‘AirAsia BIG Points’ apabila mereka memetik perkataan 'AirAsia BIG' untuk membuat tempahan dengan rakan kongsi F & B.

Sekiranya para pelanggan memilih untuk berkunjung tanpa tempahan, mereka akan mendapat AirAsia BIG Points berganda pada tempoh tersebut.

Untuk maklumat lanjut mengenai cara menjana ‘AirAsia BIG Points’ dan menebus ganjaran makan boleh melayari laman web airasiabig.com. - K! ONLINE