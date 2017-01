TERKINI

AirAsia dinobat syarikat penerbangan paling berpengaruh di China

KUALA LUMPUR – Syarikat penerbangan tambang murah terkemuka negara, AirAsia dinobat Syarikat Penerbangan Paling Berpengaruh di China sempena Anugerah Kuasa Baharu Kembara 2016 di Beijing, China Jumaat lalu.

Majlis anjuran laman web Sina Travel dan Youku Travel itu memberikan anugerah berkenaan kepada AirAsia berikutan kandungan dan aktiviti unik di media sosial yang diwujudkan syarikat penerbangan tersebut sehingga konsep 'Now Everyone Can Fly’ menjadi lebih berpengaruh di China.

Menurut Presiden Asia Utara AirAsia, Kathleen Tan, China merupakan pasaran yang amat penting bagi syarikat tersebut dan mendorong AirAsia mewujudkan kandungan terbaik di media sosial bagi memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan di negara tesebut.

“Kami menggunakan media sosial di China sebagai pusat sehenti untuk sesiapa sahaja yang gemar mengembara dan mahu berinteraksi dengan AirAsia. Anugerah ini tidak akan diperoleh tanpa interaksi, maklum balas dan sokongan daripada para pengunjung maya kami.

“Kami percaya kami mempunyai keupayaan untuk meneroka pasaran baharu, bukan sahaja sebagai syarikat penerbangan malah sebagai rakan pengembara yang mengilhamkan penemuan, keriangan dan gaya hidup baharu,” katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. – K! ONLINE