TERKINI

Penghantar surat didakwa dua pertuduhan berhubung kumpulan pengganas

Penghantar surat didakwa dua pertuduhan berhubung kumpulan pengganas

KUALA LUMPUR - Seorang penghantar surat mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi di sini, hari ini atas dua pertuduhan berhubung kumpulan pangganas Daesh.

Fazar Nor Md. Reduan, 33, membuat pengakuan itu di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Ab. Karim Ab. Rahman selepas kes itu disebut hari ini.

Dia didakwa memberi sokongan kepada berlakunya perbuatan pengganas melibatkan penggunaan bahan letupan dan perbuatan itu dilakukan dengan niat untuk melanjutkan suatu perjuangan ideologi.

Perbuatan itu juga dianggap untuk mengugut orang awam di Malaysia melalui aplikasi Telegram di dalam telefon bimbit miliknya.

Dia didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah unit rumah Blok 11, AU 3/1, Ulu Kelang, di sini di antara April dan 28 Jun lepas.

Bagi pertuduhan kedua, Fazar Nor didakwa memiliki lima keping gambar dan lapan video berunsurkan perbuatan keganasan dan berkaitan dengan kumpulan pengganas IS di hadapan Liberty Insurans Berhad, Taman Danau Kota, Off Jalan Genting Klang, di sini, pada 1.20 petang, 28 Jun lepas. - Bernama