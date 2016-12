TERKINI

George Michael meninggal dunia pada hari Krismas

LONDON - Penyanyi pop terkenal tahun 80-an, George Michael, 53 meninggal dunia di rumahnya di England, semalam.

George atau nama sebenarnya Georgios Kyriacos Panayiotou popular dengan lagu berjudul Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper, Last Christmas dan The Edge of Heaven.

Menurut satu kenyataan jurucakap publisitinya, George meninggal dunia ketika hari Krismas.

"Ahli keluarganya meminta agar menghormati privasi mereka pada waktu sukar ini dan tidak mahu memberikan sebarang komen," katanya. - Reuters