Proton Iriz terima anugerah kereta mampu milik

PETALING JAYA – Proton Holdings Berhad menerima satu lagi anugerah sebelum menutup tahun ini, apabila Proton Iriz dinobatkan sebagai “Budget Car of The Year 2016” di anugerah ASEAN Car of the Year 2016 (ACOTY).

Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Ahmad Fuaad Kenali, pihaknya rasa amat terharu dan gembira dengan pengiktirafan itu.

"Kami telah memuatkan pelbagai ciri di dalam Iriz untuk memberikan pelanggan kami nilai yang lebih baik dan anugerah ASEAN ini merupakan pengiktirafan kepada usaha kami selama ini," katanya.

Katanya, sejak Iriz diperkenalkan pada September 2014 model itu mendapat penarafan lima bintang daripada ASEAN NCAP dari segi keselamatan dan ciri-ciri keselamatan aktif dan pasif yang ada dalam semua varian termasuk kawalan kestabilan elektronik (ESC) dengan kawalan cengkaman, sistem brek anti-kunci (ABS) dengan kuasa-brek Elektronik (EBD), bantuan brek, bantuan kawalan cerun (HHA) dan sistem peringatan pemakaian tali pinggang (SBR).

"Proton juga merupakan satu-satunya syarikat permotoran di ASEAN yang menggunapakai teknologi Jerman, dipanggil, Hot Press Forming (HPF) untuk melengkapkan ciri-ciri keselamatan yang ada padanya.

"Struktur HPF boleh mencapai sehingga lima kali lebih kekuatan dari logam biasa. Ini seterusnya menyediakan struktur badan yang lebih kukuh dan

yang lebih penting, menguatkan kabin penumpang untuk perlindungan yang lebih baik.

“Secara keseluruhannya, Iriz direka dan dihasilkan bukan sahaja untuk menyediakan perlindungan optimum kepada penumpang tetapi ianya juga sebuah kereta yang seronok dipandu dengan ciri-ciri keselesaan yang moden, penggunaan minyak yang ekonomi dan pelbagai ciri-ciri kemudahan lain," tambahnya.

Untuk maklumat lanjut, pelanggan boleh menghubungi talian Khidmat Pelanggan Proton di 1800-888-398 atau e-mel kepada kami di [email protected] Pelanggan juga boleh melayari www.proton.com atau laman Facebook rasmi kami di www.facebook.com/ProtonCarsOfficial. - K! ONLINE