Raikan Krismas, Tahun Baru di RWG

KUALA LUMPUR – Pusat peranginan terkenal, Resorts World Genting (RWG) menyediakan pelbagai acara menarik bagi meraikan hari istimewa perayaan Krismas dan detik menjelang tahun baru 2017 di beberapa lokasi sekitar pusat peranginan itu sepanjang bulan ini.

Pelbagai acara khas menanti pengunjung disamping menyaksikan pusat peranginan ini bertukar menjadi “Christmasland”.

“Antara tarikan utama, pengunjung berpeluang melihat pokok Krismas setinggi tiga tingkat di Hotel Hotel First World Plaza,” kata RWG dalam satu kenyataan hari ini.

Katanya, lagu-lagu hari Natal akan berkumandang di beberapa lokasi terpilih sekitar RWG bermula pukul 5.30 petang hingga 10.30 malam setiap hari.

“Santa Claus, Santarina dan Ultraman akan menemui orang ramai di Universal Walk (berhadapan pentas Times Square), merangkumi kawasan di sepanjang air pancutan ke Ride de Paris dan di laluan pejalan kaki Padini Authentic, Hotel First World Plaza,” katanya.

Tambahnya, pengunjung juga boleh ke Snowworld untuk meraikan Krismas dengan pelbagai aktiviti menarik seperti Perlumbaan Kasut Gergasi, permainan mengimbangi bola ping pong dan belajar bagaimana untuk membuat sendiri Ais Krim Goyang.

“Tiket-tiket akan dijual pada harga RM38.30 (dewasa), RM32.50 (kanak-kanak) dan RM129.20 (pakej keluarga). Bagi pemilik kad ahli Genting Rewards, nikmati harga diskaun RM34.50 (dewasa) dan RM29.20 (kanak-kanak),” tambahnya.

Frankie Valli and The Four Seasons bakal menggegarkan RWG dalam satu konsert khas “OH WHAT A NIGHT! yang merupakan muzikal tribute kepada mereka dan Andy Williams & The Williams Brothers.

Ia bakal berlangsung di Arena of Stars, pukul 8.30 malam pada 25 Disember ini dengan persembahan oleh Paul Holmquist, Douglas Gray, Christian Nielsen and James Bullard. Untuk maklumat lanjut sila hubungi 603 2718 1118 atau layari www.rwgenting.com. – K! ONLINE