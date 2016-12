TERKINI

Sambut Krismas, Tahun Baru di RWG dengan bufet istimewa

KUALA LUMPUR – Bersempena sambutan perayaan Krismas dan Tahun baru 2017, Resorts World Genting (RWG) menyediakan pelbagai promosi istimewa buat semua pengunjung ke pusat perangin itu.

Dua restoran di RWG menawarkan bufet khas buat mereka yang inginkan merasai masakan istimewa sempena musim perayaan Krismas.

Terletak di lobi Hotel Genting Grand, Restoran Coffee Terrace menawarkan bufet makan malam Krismas pada 24 Disember serta bufet tengah hari dan makan malam istimewa pada hari Natal (25 Disember).

“Bufet makan malam (bermula pada harga RM98, bersih dewasa dan RM49 bersih untuk kanak-kanak) itu akan bermula pukul 5.00 petang sehingga 9.30 malam, manakala untuk bufet tengah hari pengunjung perlu membayar RM68 bersih (dewasa) dan RM34 bersih (kanak-kanak),” kata RWG dalam satu kenyataan hari ini.

Ujarnya, pelbagai pilihan makanan laut, Krismas "cold cuts" dan mousse bersama-sama salad, sup labu berkrim, dada ayam belanda panggang dengan perasa Itali dan sayur panggang, daging batang pinang dengan jus oregano, kambing panggang, pai kotej ayam dan stew ayam menanti para pengunjung.

Sementara itu, bagi pilihan bufet Tahun Baru pula, RWG mengajak pengunjung merasai pelbagai jenis pilihan masakan daging yang diperap, makanan laut, itik salai dengan cendawan, salad labu dengan kacang pine dan cuka balsamic, salad makanan laut Mediterranean, salad cendawan hutan panggang serta sup cendawan.

“Pengunjung juga diberi pilihan makanan terdiri daripada ayam belanda panggang tradisional dan kentang bakar, daging panggang dibakar perlahan dengan jus pan, paha kambing panggang dengan sayur-sayuran, kentang bakar berkulit dengan isi pai kambing berserta keju, paha ayam ranggup dengan herba dan rempah ratus, ikan kakap dengan sos herba, pasta makanan laut dengan sos pedas pesto, serta sup cendawan dan kentang bersama mentega bawang putih,” tambahnya.

Restoran kedua yang turut memeriahkan lagi sambutan Krismas ialah Restoran Rajawali, Awana Genting, dengan tawaran set bufet makan tengah hari bermula pukul 12.00 tengah hari sehingga 2.30 petang.

Katanya, pengunjung perlu membayar RM70 bersih (dewasa),untuk menikmati pelbagai jenis makanan termasuk pilihan salad, sayur gril, makanan laut, sup makanan laut berkrim, sup herba ayam serta kambing bakar, ayam bakar dengan buah berangan, kulat, plum dan buah-buahan kering berserta kuah.

“Lain-lain pilihan menarik termasuk, pai kotej, bebola daging, kuah cendawan, salmon dengan sos pimento, udang putih mentega, schnitzel ayam bersama sos tomato dan kios pasta serta char kueh teow,” katanya.

Dalam pada itu, khas buat mereka yang ingin membeli barangan Krismas ataupun gula-gula, sila kunjungi ke kawasan hutan hujan berhampiran lobi Hotel First World dimana terdapat kios yang menjual pelbagai barangan bermula pukul 10.00 pagi hingga 10.00 malam setiap hari.

“Anda boleh memilih pelbagai variasi coklat, pralin dan biskut atau membeli hadiah bertema Hari Natal terdiri daripada pelbagai jenis gula-gula Santa daripada harga RM23 bersih untuk “Santa with a rocking horse” dan “Santa with present and teddy” (RM68 bersih),” ujarnya.

Untuk snek Krismas, anda boleh memilih Santa mini pada harga RM3, orang salji (RM9) dan pelbagai pilihan bentuk biskut halia pada harga RM9.

“Tidak ketinggalan kedai roti dan pastry The Bakery yang terletak di lobi Hotel Genting Grand turut menawarkan pelbagai pilihan manisan bermula 1 Disember hingga 1 Januari 2017,” katanya kenyataan itu lagi.

Jualan termasuk biskut halia berbentuk rumah bermula RM68 bersih untuk saiz sederhana dan RM88 bersih bersaiz besar. Biskut halia berbentuk orang turut dijual pada harga RM9 bersih, termasuk biskut halia kanak-kanak lelaki (RM3).

Untuk maklumat lanjut, hubungi 603 2718 1118 atau layari www.rwgenting.com - K! ONLINE