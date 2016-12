TERKINI

Malaysia bukan hab mengatur perlawanan bola sepak Asia Tenggara

Malaysia bukan hab mengatur perlawanan bola sepak Asia Tenggara

SINGAPURA - "Pada masa ini, saya berpendapat bola sepak Malaysia berada di landasan yang betul dan sangat 'bersih'," menurut bookie warga Singapura yang kini dalam tahanan rumah, Wilson Raj Perumal.

Memetik Channel NewsAsia, Perumal menafikan dakwaan Malaysia telah mengambil alih kedudukan Singapura sebagai hab mengatur perlawanan di rantau Asia Tenggara seperti yang didakwa bekas ketua keselamatan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa (FIFA) Chris Eaton, bulan lepas.

"Kegiatan mengatur perlawanan bukan sahaja berlaku di Asia Tenggara. Ia juga menular di Rusia, Latvia, Lithuania dan Estonia. Persatuan bola sepak negara-negara terbabit sibuk menangani masalah itu.

"Eaton perlu membuktikan dakwaannya terhadap negara-negara berkenaan dan bukan membuat tuduhan tidak berasas," kata Perumal yang mempunyai buku autobiografi berjudul "Kelong Kings: Confessions of the world's most prolific match-fixer".

Pada 8 November lepas, Eaton dilaporkan berkata Malaysia kini mengambil alih tempat Singapura sebagai hab mengatur perlawanan di Asia Tenggara selepas pihak berkuasa republik itu serius membendung gejala itu. Bernama