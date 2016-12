TERKINI

Hubungan Malaysia, Australia diperkukuh menerusi kerjasama maritim

KUANTAN - Hubungan antara Maritim Malaysia (APMM) dengan Australian Border Forces (ABF) diperkukuhkan menerusi penganjuran seminar United Nations Convention On The Law Of The Sea di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah (AMSAS), dekat sini bermula 5 hingga 9 Disember ini.

Seminar yang dibiayai kerajaan Australia dengan kerjasama AMSAS itu melibatkan sesi ceramah, pembentangan berkumpulan dan perbincangan yang memfokuskan kepada aspek undang-undang laut di bawah Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu.

Seramai 22 peserta terdiri daripada pegawai Penguatkuasa Maritim Malaysia berpangkat Leftenan sehingga Laksamana Pertama Maritim terlibat dalam seminar berkenaan. - K! ONLINE