Azharina juara Gegar Vaganza musim ketiga

SHAH ALAM - Penyanyi Azharina menamatkan saingan program Gegar Vaganza musim ketiga apabila diangkat selaku juara dalam persembahan minggu akhir di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), di sini sebentar tadi.

Pelantun lagu Elegi Sepi itu yang mendendangkan dua buah lagu medley Mama Aku Ingin Pulang dan Izinkanlah membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM100,000, pakej percutian ke Itali berjumlah RM15,000, sebidang tanah lot banglo bernilai RM60,000, sebuah trofi dan single baharu terbitan Astro.

Tempat kedua pula disandang oleh Siti Sarah yang mempersembahkan lagu I Will Always Love You dan Matahariku dengan membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM50,000, sebuah trofi, sebidang tanah lot banglo bernilai RM60,000, dan pakej percutian ke Eropah bernilai RM12,000.

Sarah turut memenangi Persembahan Pilihan Penonton dengan membawa pulang hadiah wang tunai bernilai RM5,000.

Penyanyi Zarul pula berpuas hati di tempat ketiga dengan membawa pulang habuan wang tunai berjumlah RM30,000, sebidang tanah lot banglo bernilai RM60,000, sebuah trofi dan pakej percutian ke Mesir bernilai RM10,000.

Ameng pula di tempat keempat dengan hadiah wang tunai berjumlah RM15,000, manakala Intan Sarafina dan Gmie di tempat kelima dan keenam dengan masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000 dan RM5,000. - K! ONLINE