TERKINI

Buaya haiwan purba akan terus dilindungi

KUCHING - Jabatan Hutan Sarawak akan mengekalkan buaya, satu-satunya haiwan spesies purba 'the last relics of living dinosaurs' yang masih wujud di negeri ini bagi memastikan reptilia itu kekal terpelihara untuk ditatapi generasi akan datang.

Pengarah Jabatan Hutan negeri, Sapuan Ahmad berkata walaupun status pengurusan buaya di Sarawak diturunkan daripada Apendiks I kepada Apendiks II dalam senarai Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Flora dan Fauna Liar Terancam (CITES) di Johannesburg, Afrika Selatan baru-baru ini, tidak bermakna pemburuan, penjualan dan pembunuhan buaya boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya.

"Seperti haiwan-haiwan lain yang tersenarai dalam Apendiks berkenaan, sebarang aktiviti yang berkaitan pemburuan, penjualan dan pembunuhan buaya perlu mendapat kebenaran atau permit terlebih dahulu daripada Pengarah Hutan Sarawak merangkap Kontroler Taman Negara dan Hidupan Liar Sarawak," katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Beliau berkata demikian ketika mengulas isu berkenaan yang hangat diperkatakan serta disiarkan oleh beberapa akhbar tempatan baru-baru ini bagi mengelakkan orang ramai keliru dengan kenyataan berkenaan.

Malaysia baru-baru ini berjaya menurunkan taraf kategori buaya daripada Apendiks I kepada Apendiks II di mesyuarat Persidangan Pihak-Pihak yang menyertai CITES di Afrika Selatan, yang akan membolehkan buaya di Sarawak diburu dan diperdagangkan. - Bernama