Lapor kes penderaan bukan muat naik di laman sosial

KUALA LUMPUR - Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai penderaan kanak-kanak perlu melaporkannya ke saluran yang betul, bukannya memuat naik kes itu di laman sosial.

Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datin Paduka Chew Mei Fun berkata, tindakan memuat naik di laman sosial yang kemudiannya menjadi viral, boleh menimbulkan tekanan yang tidak sepatutnya kepada mangsa.

"Kes penderaan boleh terus dilaporkan pada JKM (Jabatan Kebajikan Masyarakat) atau PDRM (Polis Diraja Malaysia).

"Jangan viralkan sebaliknya laporkan ke saluran yang betul, viral di media sosial akan beri tekanan kepada mangsa," katanya kepada pemberita selepas merasmikan Seminar Keselamatan Kanak-Kanak (ABBA: Always Beware and Be Aware), di sini hari ini.

Beliau mengulas mengenai kecenderungan netizen menyebarkan kes-kes penderaan di laman sosial berbanding bertindak melaporkan terus kepada pihak berkuasa. - Bernama