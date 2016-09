TERKINI

The Strollers, Blues Gang diiktiraf Malaysia Book of Records

KUALA LUMPUR - Kumpulan pemuzik legenda yang terkenal pada era 1960-an dan 70-an, The Strollers disenaraikan sebagai 'First Malaysian Pop Band' dalam Malaysia Book of Records (MBOR).

Turut menerima pengiktirafan adalah kumpulan popular era 80-an, Blues Gang yang dicatatkan sebagai 'Oldest Blues Band' dalam MBOR.

Sijil pencapaian tersebut disampaikan wakil MBOR kepada anggota kedua-dua kumpulan itu selepas selesai konsert Return of The Legends di Istana Budaya (IB), di sini.

Penganjur konsert, Datuk Seri Dr. Mohd. Nasser Ismail berkata, pengiktirafan itu diberikan berdasarkan kelayakan kedua-dua kumpulan muzik 'otai' negara yang pernah menjadi perintis genre muzik di Malaysia dan masih aktif sehingga kini.

"The Strollers sudah mula mencipta nama dalam arena muzik sejak 1965 dan sampai sekarang masih lagi aktif membuat persembahan manakala Blues Gang pula adalah legenda Blues tempatan sejak 1973 yang kini masih tiada penggantinya," katanya kepada pemberita selepas konsert itu. - Bernama